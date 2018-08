Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Mitte: Offenbar zu ...

Heidelberg-Mitte: Offenbar zu schnell unterwegs einen Unfall verursacht, zwei Leichtverletzte

Heidelberg-Mitte - Am Samstag kurz nach 20.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW den Adenauerplatz in Richtung Bismarckplatz und nutzte hierbei die mittlere Fahrspur. Nachderzeitigem Ermittlungsstand verlor der 22-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen den Mini-Cooper einer 28-Jährigen, die verkehrsbedingt an der Ampel Adenauerplatz/ Friedrich-Ebert-Anlage stand. Hierdurch wurde die Achsaufhängung des VWs abgerissen. Im Mini-Cooper wurden die 28-Jährige Fahrerin und ihre 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

