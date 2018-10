Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg, Neuenheim: ...

Heidelberg, Neuenheim: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin - Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg, Neuenheim - Am Donnerstagvormittag ereignete sich gegen 07:30 Uhr in der Mönchhofstraße ein Verkehrsunfall mit einer 12-jährigen Radfahrerin. Die Schülerin bog von der Brückenstraße kommend nach links in die Mönchhofstraße ab. Nach dem Abbiegen versuchte ein nachfolgender Pkw das Mädchen zu überholen und erfasste dieses. Hierdurch stürzte die Radfahrerin und wurde verletzt.

Grad der Verletzung und Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch nicht bekannt.

