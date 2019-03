Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Neuenheimer Feld: ...

Heidelberg-Neuenheimer Feld: Mülleimer und Sanitäranlage in Brand gesetzt - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Heidelberg-Neuenheimer Feld - Unbekannte setzten am frühen Samstagmorgen im Neuenheimer Feld mehrere Mülleimer sowie eine Sanitäranlage in Brand. Zunächst wurde kurz nach Mitternacht durch Zeugen ein brennender Mülleimer an der Bushaltestelle "DJK-Sportplatz" in der Tiergartenstraße gemeldet. Noch während die Feuerwehr den Brand löschte, wurde an der Haltestelle "Sportzentrum Nord" ein weiterer brennender Mülleimer festgestellt. Wenig später wurde gemeldet, dass auf dem Parkplatz am Sportzentrum Nord in der dortigen Sanitäranlage ebenfalls ein Brand gelegt worden war. Dieser konnte jedoch rasch durch einen Mitarbeiter des Sanitärdienstes gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand bei den Bränden kein Sachschaden.

Durch Zeugen konnten mehrere Jugendliche beobachtet werden, die sich eilig von der Brandörtlichkeit entfernten. Einer der Jugendlichen soll sehr kurze Haare gehabt und einen dunklen Pulli getragen haben.

Aufgrund der räumlichen Nähe der Brandörtlichkeiten ist davon auszugehen, dass ein Zusammenhang der drei Brände gegeben ist. Inwiefern die sich rasch entfernenden Jugendlichen im Zusammenhang damit stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

