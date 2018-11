Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Pfaffengrund: Küchenbrand ...

Heidelberg-Pfaffengrund: Küchenbrand - zwei verletzte Personen

Heidelberg - Aus noch ungeklärter Ursache kam es Montagabend, gegen 18.15 Uhr, in der Wohnung einer Wohngemeinschaft im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Schwalbenweg in Heidelberg zu einem Küchenbrand. In dem Anwesen befanden sich zur Brandzeit nur drei Personen, die eigenständig das Gebäude verlassen konnten. Ein 38-jähriger Bewohner der Brandwohnung sowie eine 19-jährige Bewohnerin im 2. Obergeschoss wurden durch das Einatmen von Rauchgas verletzt. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 19-Jährige wurde nach einer Behandlung vor Ort entlassen. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war mit 12 Einsatzkräften vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Heidelberg-Pfaffengrund unterstützte die Maßnahmen mit drei weiteren Fahrzeugen. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Zwecks Ermittlung der Brandursache wurde die Wohnung versiegelt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 15.000.- Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das PRev Heidelberg-Süd aufgenommen.

