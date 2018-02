Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Porsche kontra Kawasaki ...

Heidelberg: Porsche kontra Kawasaki - 21-Jähriger leicht verletzt

Heidelberg - Ein 78-jähriger Porsche-Fahrer verursachte am Montag gegen 14 Uhr in der Bismarckstraße/Neckarstaden einen Verkehrsunfall. Bei seinem Abbiegevorgang bzw. beim Fahrstreifenwechsel achtete der Senior nicht ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr, so dass der 21-jährige Kawasaki-Fahrer abbremsen musste und gegen den Porsche krachte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen, die erstversorgt und danach in einem nahegelegenen Krankenhaus weiterversorgt werden mussten. Sowohl am Porsche als auch an dem Motorrad entstand Schaden, den die Polizei auf über 2.000 Euro beziffert.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/