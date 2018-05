Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Rohrbach: ...

Heidelberg-Rohrbach: Deutsch-Amerikanisches Freundschaftsfest verläuft bislang in freundlicher Atmosphäre

Heidelberg - Am frühen Samstagnachmittag wurde im Heidelberger Stadtteil Rohrbach das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest eröffnet.

Am Samstag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 01:00 Uhr besuchten ca. 16.000 Personen die Festlichkeit, am Sonntag kamen etwa 10.000 Besucher zum Festgelände.

Beide Veranstaltungstage verliefen aus polizeilicher Sicht erfreulicherweise weitgehend friedlich. Lediglich am ersten Veranstaltungstag waren der Polizei nachträglich zwei Körperverletzungsdelikte gemeldet worden.

Auch das befürchtete Verkehrschaos blieb bislang aus.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Markus Winter Telefon: 0152/57721021 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/