Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Rohrbach: ...

Heidelberg-Rohrbach: Cannabisplantage in Garten entdeckt

Heidelberg - Am Mittwochnachmittag ernteten die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd eine Cannabisplantage in der Leimer Straße. Beim Joggen wurde ein Beamter bereits Tage zuvor auf die Plantage in einem Schrebergarten aufmerksam. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten gestern insgesamt sieben Cannabispflanzen von einer Größe bis zu 1,70 m, drei Setzlinge und entsprechende Gartenutensilien sichergestellt werden. Bei der zeitgleich stattfindenden Wohnungsdurchsuchung - beim zuvor ermittelten "Gärtner" - wurden 10 gr. Marihuana sichergestellt. Der 28-Jährige muss sich nun wegen des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten.

