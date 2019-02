Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Rohrbach: Fahrzeuge in ...

Heidelberg-Rohrbach: Fahrzeuge in Tiefgarage aufgebrochen

Heidelberg - Am vergangenen Wochenende wurde in einer Tiefgarage bei gleich zwei Pkw der Kofferraum aufgehebelt und dabei erheblicher Sachschaden verursacht. Der oder die Täter gelangten durch offen stehende Eingänge in eine Tiefgarage in der Erlenstraße. Dort öffneten diese dann gewaltsam zwei verschlossene Garagentüren und machten sich dann an einem Fiat, sowie an einem BMW zu schaffen. Durch das aufhebeln des jeweiligen Kofferraums entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden von insgesamt mindestens 5.500 EUR - aus dem Innern wurde allerdings nichts entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd haben die Ermittlungen aufgenommen.

