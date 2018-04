Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Rohrbach-Süd: Schwangere ...

Heidelberg-Rohrbach-Süd: Schwangere Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg-Rohrbach-Süd - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Stadtteil Rohrbach-Süd wurde eine schwangere Frau leicht verletzt. Ein 75-jähriger Mann war kurz nach 22 Uhr mit seinem Audi A 6 auf der L 600 von Lingental in Richtung Heidelberg unterwegs. An der Kreuzung zur Karlsruher Straße missachtet er beim Linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden 48-jährigen Opel-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Dabei zog sich die schwangere Mitfahrerin im Opel leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 30.000 Euro geschätzt.

