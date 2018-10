Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Rollerfahrer stürzt auf ...

Heidelberg: Rollerfahrer stürzt auf vielbefahrener Straße

Heidelberg - Am Montagabend kam es in der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer.

Gegen 21:15 Uhr war der 32-Jährige mit seinem Zweirad in der Römerstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er in Höhe der Franz-Knauff-Straße in einer Linkskurve zu schnell fuhr und hierbei stürzte.

Beim Sturz wurde der Mann am rechten Bein verletzt und daraufhin stationär in einer Klinik aufgenommen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Louis Schlag Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/