Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Verkehrsunfall

Heidelberg - Am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn. Die 26-jährige VW-Fahrerin war auf der Ringstraße in Richtung Speyerer Straße unterwegs, als sie kurz vor der Montpellierbrücke verbotswidrig nach links wenden wollte. Hierbei übersah sie eine von hinten kommende Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 35.000 Euro, davon zirka 5.000 Euro an der Straßenbahn. Der VW musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war lediglich der Strab-Verkehr behindert. Die RNV Heidelberg richtete einen Busersatzverkehr ein.

