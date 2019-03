Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg / Vermisste 80-jährige ...

Heidelberg / Vermisste 80-jährige wohlbehalten aufgefunden

Heidelberg - Die seit Dienstagabend vermisste Frau wurde am Mittwoch gegen 03.00 Uhr in Frankfurt/M von der Polizei wohbehalten aufgegriffen. Ihr Sohn holte sie schließlich ab, so dass die Fahndungsmaßnahmen eingestellt werden konnten.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim PvD Harald Fahldiek Telefon: 0621 174-2333 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/