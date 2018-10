Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Versuchter Einbruch in ...

Heidelberg: Versuchter Einbruch in Wieblingen - Zeugen gesucht

Heidelberg - Über das zurückliegende Wochenende machten sich bislang nicht ermittelte Täter an einer Seiteneingangstüre zu einem Bürogebäude in der Straße "Am Taubenfeld" im Heidelberger Stadtteil Wieblingen zu schaffen. Die Hebelversuche schlugen allesamt fehl, so dass lediglich Sachschaden, dessen Höhe auf ca. 500 Euro zu beziffern ist, entstanden ist. Am Montagmorgen bemerkten Angestellte den versuchten Einbruch und alarmierten die Polizei. Zeugen, die zwischen Freitag und Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/