Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Versuchter Wohnungseinbruch

Heidelberg: Versuchter Wohnungseinbruch

Heidelberg - In die Wohnung eines Anwesens in der Henkel-Teroson-Straße im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund versuchten zwischen Freitag und Sonntag bislang unbekannte Täter einzubrechen. Am Freitagnachmittag hatte der Geschädigte seine Wohnung verlassen und bei Rückkehr am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr eine eingeschlagene Fensterscheibe sowie die Hebelversuche an der Haustüre bemerkt. Offenbar schafften es die Täter nicht ins Innere der Wohnung.

Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bezifferbar.

Zeugen bzw. Bewohner, des Hauses, die evtl. Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

