Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg - Vorfahrt missachtet

Heidelberg - Vorfahrt missachtet

Heidelberg - Eine leicht verletzte Person und zwei beschädigte Autos sind nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, auf der Handelsstraße in Eppelheim zu beklagen. Ein 34-jähriger Peugeot-Fahrer missachtete an der Kreuzung zur Seestraße die Vorfahrt eines 37-jährigen VW-Sharan-Fahrers. Durch den Zusammenstoß verlor der Peugeot-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw, kippte auf die Seite und kollidierte im Unfallverlauf mit einem Altkleidercontainer, welcher wiederum durch die Wucht an eine dort befindliche Hauswand geschoben wurde. Sowohl der Container als auch die Hauswand wurden hierbei leicht beschädigt. Der 34-jährige Fahrer konnte über das Faltdach seinen umgekippten Pkw verlassen. Weder er noch der andere Verkehrsteilnehmer wurden hierbei verletzt. Lediglich die 38-jährige Beifahrerin, welche in dem VW-Sharan saß, klagte über Hals - und Nackenschmerzen und wurde nach ärztlicher Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand in etwa ein Sachschaden von 8000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Steffen Boge, stellv. PvD Telefon: 0621 174-6133 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/