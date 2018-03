Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Weststadt: Einbruch in ...

Heidelberg-Weststadt: Einbruch in Plattenladen - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Weststadt - Über die Eingangstür verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Samstag, 19:45 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Plattenladen in der Bahnhofstraße. Aus einer Kasse entwendete der Täter einen geringen Bargeldbetrag und ergriff dann, so schnell wie er hereingekommen war, wieder die Flucht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

