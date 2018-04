Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Weststadt: Exhibitionist ...

Heidelberg-Weststadt: Exhibitionist an Montpellierbrücke, Zeugen gesucht!

Heidelberg-Weststadt - Am Montag, gegen 15.45 Uhr belästigte ein bislang unbekannter Exhibitionist eine 22-jährige Frau die auf dem parallel zur Montpellier Brücke verlaufenden Fußweg in Richtung Hauptbahnhof Heidelberg zu Fuß unterwegs war. Der Mann stand hinter einem Gebüsch, spielte sich an seinem erigierten Penis herum und starrte die Frau an. Die Frau verständigte die Polizei, die trotz eingeleiteter Fahndung den Mann nicht auffinden konnte. Der Exhibitionist wurde wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre alt, normale Statur, ca. 175 cm, orientalisches Aussehen, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, bekleidet mit dunkler Jeans und schwarzer Lederjacke, helles T-Shirt oder Hemd.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

