Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Wieblingen: Einbrecher ...

Heidelberg-Wieblingen: Einbrecher wird bei versuchtem Einbruch in Pizzeria von Zeugen überrascht - Weitere Zeugen gesucht!

Heidelberg - Zu einem versuchten Einbruch in eine Pizzeria kam es am Samstag, gegen 0:45 Uhr, in der Ludwig-Guttmann-Straße. Ein bislang nicht ermittelter Täter begab sich in das Vereinsheim eines Tennisclubs und versuchte von dort die Tür zur Pizzeria aufzuhebeln. Dabei wurde er von einem Zeugen überrascht, mit welchem es daraufhin zu einem Gerangel kam. Der Täter schubste den Mann von sich weg und rannte anschließend davon. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und sah, wie der Unbekannte zu einer Person in einen schwarzen VW Golf mit Mannheimer Kennzeichen einstieg und davonfuhr. Eine Fahndung nach den Flüchtigen blieb ergebnislos.

Laut Zeugenaussage war der Täter schätzungsweise 1,75 m groß. Er trug ein grün-gelb-kariertes Hemd, eine braune Hose, eine gleichfarbige Sturmhaube und weiße Gummihandschuhe.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschrieben Person bzw. zu dem Auto geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/