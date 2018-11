Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Wieblingen: Zwei ...

Heidelberg-Wieblingen: Zwei Jugendliche entwenden Roller

Heidelberg - Einer aufmerksamen Zeugin war es zu verdanken, dass zwei Rollerdiebe am Freitagabend festgenommen werden konnten. Die Zeugin hatte gegen 22.15 Uhr in der Mannheimer Straße beobachtet, wie sich das Duo an einem Roller zu schaffen machte und sofort die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren streifen konnte die beiden Tatverdächtigen im Alter von 16 und 17 Jahren in der Mannheimer Straße entdeckt und festgenommen werden. Der entwendete Roller wurde kurz nach Mitternacht auf dem Gelände der Fröbelschule aufgefunden werden, das Zweirad wurde sichergestellt. Nach Erledigung der polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo wieder auf freien Fuß gesetzt.

