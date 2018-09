Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Ziegelhausen: ...

Heidelberg-Ziegelhausen: Altkleidercontainer in Brand gesteckt

Heidelberg - Am frühen Mittwochmorgen brannten insgesamt fünf Altkleider- und ein Glascontainer auf dem Parkplatz Stiftsmühle. Die Freiwillige Feuerwehr Heidelberg war mit acht Mann im Einsatz und löschte das Feuer. Mindestens zwei Container wurden durch den Brand total zerstört, alle weiteren wurden erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2.500 EUR; verletzt wurde niemand. Die ermittelnden Beamten gehen derzeit von Brandstiftung aus und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06221 45690 an das Polizeirevier Heidelberg-Nord zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1109 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/