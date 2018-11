Polizeipräsidium Mannheim / Heiligkreuzsteinach / L535 Schwerer ...

Heiligkreuzsteinach / L535 Schwerer Verkehrsunfall

Mannheim - Am Dienstagnachmittag gegen 16.55 Uhr ereignete sich auf der L535 zwischen Heiligkreuzsteinach und Unter-Abtsteinach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Opel Corsa und einem 12-tonner Lkw. Die 21jährige Corsa Fahrerin befuhr die Landstraße in Richtung Heiligkreuzsteinach, als sie in einer scharfen Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam, gegenlenkte und daraufhin ins Schleudern geriet. Der Corsa kam in den Gegenverkehr, stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen, wurde abgewiesen und kam in einer Böschung neben der Fahrbahn zum Stehen. Die angeschnallte Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr heraus geschnitten werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der 46jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 33.000 Euro. Die Feuerwehr war mit insgesamt 37 Mann im Einsatz. Die Polizei hat die L535 bis 21.30 Uhr voll gesperrt

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Carolin Helf Tel. 0621-1740 E-Mail: Carolin.Helf@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/