Polizeipräsidium Mannheim / Hemsbach: Friedhofsareal von ...

Hemsbach: Friedhofsareal von Unbekannten heimgesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis - Ein Gemeindebediensteter stellte am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr eine eingeschlagene Fensterscheibe der Einsegnungshalle des Hemsbacher Friedhofs fest und alarmierte sogleich die Beamten des örtlichen Polizeipostens. Bislang unbekannte Täter warfen in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen die Scheibe ein und setzten mehrere Hebelversuche, auch an einer Zugangstüre, an. In das Innere gelangten die Unbekannten offenbar nicht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf weit über 1.000 Euro. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder dem Polizeiposten Hemsbach, Tel.: 06201/71207, in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/