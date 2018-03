Polizeipräsidium Mannheim / Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Ein ...

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall, 15.000 Euro Sachschaden

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis - Am Dienstagmorgen, gegen 06.45 Uhr kam es an der Einmündung der Kreisverbindungsstraße 4229 und der Reichenberger Straße in Hemsbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-Jähriger leicht verletzt wurde. Ein 23-jähriger VW-Transporterfahrer befuhr die K4229 und wollte links in die Reichenberger Straße einbiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah er den auf der K4229 entgegenkommenden 36-jährigen, der mit seinem Daimler Benz Citan in Richtung Sulzbach unterwegs war. Der 36-Järhige wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Pressestelle Christoph Kunkel Telefon: 0621 174-1104 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/