Polizeipräsidium Mannheim / Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Pkw ...

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Pkw überschlägt sich - 2 Personen leicht verletzt

Hemsbach - Am Dienstagabend, gegen 21.00 Uhr, ereignete sich auf dem Seeweg in Hemsbach ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf sich ein Fahrzeug überschlug. Eine 35-jährige Frau aus Hemsbach befuhr mit ihrem VW den Seeweg in Richtung Bray-sur-Seine-Straße. Aufgrund eines Reifenplatzers verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Findling. In der weiteren Folge überschlug sich der VW und kam letztendlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Die 35-Jährige, wie auch ihre 4-jährige Tochter konnten anschließend selbständig das Unfallauto verlassen und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dieses konnten sie nach einer ambulanten Behandlung am Abend wieder verlassen. Der VW wurde total beschädigt, es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.500.- Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen war es nicht gekommen.

