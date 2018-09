Polizeipräsidium Mannheim / Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw ...

Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis - Am Freitagabend gegen 22.45 Uhr kam es zwischen Hilsbach und Elsenz zu einem Verkehrsunfall. Die 22-jährige Fahrzeugführerin eines Renault Twingo befuhr die K4282 von Hilsbach kommend in Richtung Elsenz, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich ihr Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin, welche sich allein im Pkw befand, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte sich noch selbst aus ihrem Auto befreien. Die Freiwillige Feuerwehr Hilsbach war mit zwei Fahrzeugen und 11 Mann im Einsatz. Weiterhin waren ein DRK-Fahrzeug sowie ein Notarztwagen vor Ort. Die leicht verletzte Fahrzeugführerin wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

