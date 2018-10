Polizeipräsidium Mannheim / Hirschberg: Lagerhallenbrand; ...

Hirschberg: Lagerhallenbrand; Ursache noch unklar

Hirschberg - Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, geriet das Dach einer leerstehenden Lagerhalle in der Carl-Benz-Straße aus noch unbekannten Gründen in Brand.

Die Feuerwehren aus Hirschberg und Ladenburg konnten das Feuer schnell löschen, sodass es nicht auf die gesamte Halle übergriff.

Nach einer ersten Einschätzung entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000.- Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Feuer durch Schweißarbeiten entstanden sein, die Arbeiter an einem eng angrenzenden Silo durchgeführt haben.

Die Brandexperten der Polizei Schriesheim haben die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

