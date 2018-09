Polizeipräsidium Mannheim / Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis: ...

Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis - Bei einem Unfall am Freitagmorgen wurde ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Ein 85-Jähriger fuhr demnach mit seinem Nissan auf der Bergstraße in Richtung Goethestraße, um in diese nach links abzubiegen. An Kreuzung missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte mit einem 17-jährigen Motorradfahrer, der in entgegensetzte Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der junge Mann eine Fraktur am linken Bein und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto, sowie am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von insgesamt 4000 EUR.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1109 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/