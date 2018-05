Polizeipräsidium Mannheim / Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis BAB ...

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis BAB 5: Auf Sattelzug aufgefahren, Beifahrerin schwer verletzt - Unfallzeugen gesucht

Mannheim - Am Samstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, befuhr ein 23 jähriger Skoda Fahrer die BAB 5 in Fahrtrichtung Norden. In Folge einer Fehleinschätzung und zu hoher Geschwindigkeit fuhr er, zwischen der AS Ladenburg und AS Hirschberg , einem vor ihm auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug auf. Durch den Zusammenstoß wurde sein Pkw total beschädigt und blieb auf der rechten Fahrspur liegen. Der Sachschaden an seinem Pkw wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt seine 21 jährige Beifahrerin schwere, jedoch keine lebensgefährliche Verletzungen im Rückenwirbelbereich. Sie wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt, wohl ohne den Zusammenstoß bemerkt zu haben, fort. Der rechte Fahrstreifen musste für die Zeit der Unfallaufnahme bis 08.40 Uhr gesperrt werden. Hierdurch bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau. Unfallzeugen werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Mannheim ( Tel: 0621 / 470930 ) in Verbindung zu setzten

