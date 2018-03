Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim - ...

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Tödlicher Rennunfall

Hockenheim - Im Rahmen der Veranstaltung 1000 Kilometer Hockenheim kam es auf dem Hockenheimring zu einem folgenschweren Sturz einer 30-jährigen dänischen Motorradfahrerin. In der Einfahrt zur Parabolika kam die Bikerin, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, zu Fall. Durch die vor Ort anwesenden Rettungskräfte wurde sie sofort erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim wurden die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Steffen Boge, stellv. PvD Telefon: 0621 174-6133 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/