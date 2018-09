Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim : ...

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis): Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Amn Dienstagabend, gg. 17.30 Uhr wollte ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem BMW von der L 722 auf die B 39 in Richtung Hockenheim auffahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt von einem 57-jährigen Motorradfahrer, der von der B 39 abgefahren war und in Richtung Speyer auf der L 722 fahren wollte. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der Motorradfahrer schwere, aber keine lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro. Die Abfahrt der B 39 von Hockenheim nach Speyer war bis 19.20 Uhr gesperrt.

