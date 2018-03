Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim: Heckscheiben von ...

Hockenheim: Heckscheiben von Mercedes und Ford zertrümmert - Hinweise an die Polizei Hockenheim

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis - Die Heckscheiben zweier Autos, die am Hockenheimer Bahnhof über das vergangene Wochenende geparkt waren, schlugen bislang unbekannte Täter ein. Ob aus den Innenräumen Gegenstände gestohlen wurden, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. Die Geschädigten hatten ihre Autos, einen Mercedes sowie Ford Fusion, am Samstagmittag geparkt und mussten am Montagfrüh die zertrümmerten Scheiben feststellen. Die Hockenheimer Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 06205/2860-0, zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/