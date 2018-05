Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Radfahrer beschädigt geparkten PKW

Hockenheim - An der Kreuzung Parkstraße/Scheffelstraße kam es am Donnerstag, gegen 18:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstand. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Parkstraße in Richtung Luisenstraße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 58-jährigen Autofahrers, der mit seinem Audi Q3 unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Verletzt wurde aber niemand.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/