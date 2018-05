Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: ...

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Frau landet mit Pkw auf dem Dach

Hockenheim - Am frühen Mittwochabend, gegen 18.54 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau aus Hockenheim mit ihrem Pkw den Südring vom Wasserturmkreisel kommend in Richtung Reilinger Straße. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 43-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein erster Test ergab über 1,9 Promille. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert und zur Beobachtung stationär aufgenommen. Ihr Pkw wurde total beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 4.000.- Euro geschätzt.

