Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: ...

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand - zwei leicht verletzte Personen

Hockenheim - Aus noch ungeklärter Ursache kam es Sonntagnacht, gegen 23 Uhr, in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hirschstraße in Hockenheim zu einem Küchenbrand. Der 29-jährige Wohnungsmieter bemerkte, dass in der Küche ein Feuer ausgebrochen war, rettete sich auf den Balkon und alarmierte den Polizeinotruf. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde das Anwesen geräumt. Etwa 20 Personen begaben sich nach außen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim, die mit 29 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Küchenbrand schnell gelöscht werden. Der Wohnungsmieter wie auch eine 50-jährige Bewohnerin des Anwesens wurden durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und anschließend vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die weiteren Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40.000.- Euro. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen übernommen.

