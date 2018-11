Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: ...

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: 50-Jähriger wegen des dringenden Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in U-Haft

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 50-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte seit spätestens August 2018, mit namentlich noch nicht bekannten Mittätern, im Keller- und Erdgeschoss eines Anwesens in Hockenheim in zwei professionellen Indoorplantagen Marihuana angebaut haben. Die Betäubungsmittel waren für den gewinnbringenden Weiterverkauf gedacht.

Bei einer am Freitag erfolgten Durchsuchung des Anwesens konnte der Beschuldigte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnten in der ersten Plantage ca. 280 Marihuana-Pflanzen und in der zweiten ca. 390 Marihuana-Pflanzen feststellen. Die Pflanzen waren teilweise ausgewachsen und erntereif.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der Beschuldigte am Samstag der Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl aufgrund von bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Er wurde danach in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminaldirektion Heidelberg dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Christoph Kunkel Telefon: 0621 174-1104 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -