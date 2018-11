Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: In ...

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: In Grünstreifen gefahren

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Freitag gegen 11.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Nissans, aufgrund eines Fahrfehlers, in der Reilinger Straße in einen Grünstreifen.

Hier überfuhr er einen Lichtposten und beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten VW.

Es entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.

