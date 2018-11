Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw ...

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw aus Carport entwendet - Zeugen gesucht

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis - In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang Unbekannte einen verschlossenen PKW aus einem offenen Carport im Neugärtenring. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen sechs Jahren alten Mercedes ML 350 Bluetec in der Farbe Grau mit Heidelberger Zulassung. Zeugen die im Zeitraum von Montagabend 19:30 Uhr bis Dienstagmorgen 08:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei Heidelberg unter 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1109 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/