Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von ...

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis - Vier verletzte Personen und Sachschaden von ca. 5.000.- Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag auf der L 722 zwischen Speyer und Hockenheim ereignete. Um 22.30 Uhr war ein 18-jähriger Pkw-Fahrer in Richtung Hockenheim unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Feld überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf dem Dach zum Stillstand. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden alle vier Insassen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die L 722 war während der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt. Gegen 00.00 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim stv. PvD Tobias Hild Telefon: 0621 174-2333 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/