Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Zwei ...

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Diebstähle von Bauwerkzeugen, Zeugen gesucht!

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Wochenende wurden von zwei Lkw-Pritschenwägen, die In Hockenheim, in der Ernst-Brauch-Straße abgestellt waren ein Stampfer der Marke Wacker und ein Vibrationsstampfer, eine sog. Rüttelplatte der Marke Weber von bislang unbekannten Tätern entwendet. Die Stampfer hatten einen Wert über 1.000 Euro. Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun Zeugen, denen verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, die die schweren Baugeräte abtransportiert haben. Diese mögen sich bitte bei der Polizei in Hockenheim unter der Telefonnummer 06205 28600 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.

