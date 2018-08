Polizeipräsidium Mannheim / Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei ...

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei verletzte Personen nach Unfall; Zeugen gesucht. Pressemeldung Nr. 1

Hockenheim - Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich auf der B 39 in Höhe Hockenheim am 28.08.2019 gegen 22:30 Uhr. Ein 51 jähriger Pkw-Lenker fuhr mit seinem Pkw auf der B 39 in Richtung Schwetzingen. In Höhe des Bahnhofes Hockenheim kurz vor der Abfahrt Talhaus fuhr er auf einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Traktor auf. Durch die Wucht des Aufpralles kommt der Traktor nach rechts von der Fahrbahn ab und kippt um. Dabei wird der 32 jährige Fahrer des Traktor aus Plankstadt von seinem Sitz geschleudert und erleidet schwere lebensgefährliche Verletzungen. Der Pkw-Fahrer wird durch den Aufprall ebenfalls schwer verletzt. Um den genauen Unfallhergang zu klären, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Sachverständiger hinzugezogen. Seit 22:30 Uhr ist die B 39 zwischen Auffahrt L 723 und Abfahrt Talhaus in Richtung Norden komplett gesperrt.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst Mannheim unter 0621/174-4045 zu melden.

