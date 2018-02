Polizeipräsidium Mannheim / Ilvesheim : ...

Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis): 62-jähriger Heimbewohner aus Ilvesheim vermisst

Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Der Mann ist seit Montagnachmittag aus einem Pflegeheim in der Ilvesheimer Goethestraße abgängig und vermutlich zu Fuß, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Der Mann ist ca. 180 cm groß, er wiegt über 100 kg und hat kurze graue Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Hose und einer beigen Jacke. Aufgrund einer Demenzerkrankung befindet sich der Vermisste mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer hilflosen Lage. Anlässlich der Suchmaßnahmen im Feldgebiet nördlich von Ilvesheim waren bis gegen Mitternacht u.a. ein Personenspürhund sowie ein Polizeihubschrauber und mehrere Funkstreifenwagen eingesetzt. Hinweise an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444

