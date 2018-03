Polizeipräsidium Mannheim / Ilvesheim / Rhein-Neckar-Kreis / ...

Ilvesheim / Rhein-Neckar-Kreis / Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ilvesheim - Am Mittwochabend kurz nach halb acht kam eine 23-jährige VW-Fahrerin in einer lang gezogenene Rechtskurve der Feudenheimer Straße aus unbekannten Gründen zu weit auf den Gegefahrstreifen, wo sie mit eiem entgegenkommenden Mercedes zusammenstieß. Die 23-jährige sowie der 78-jährige Mercedes-Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei regelte den Verkehr.

