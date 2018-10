Polizeipräsidium Mannheim / Ketsch / RNK: Alkoholisierter ...

Ketsch / RNK: Alkoholisierter Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis - Am Montagabend gegen 19.50 Uhr befuhr ein 30-jähriger Opel-Fahrer die Brühler Landstraße von Brühl in Richtung Ketsch. Kurz vor dem Orteingang verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte dann nach links über die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen einen Baum und kam schließlich in der Böschung zum Liegen. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Ketsch geborgen werden. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Am Pkw entstand Totalschaden. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Außerdem wird geprüft, ob der Fahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim PvD Ulrich Auer Telefon: 0621 174-0 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/