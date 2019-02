Polizeipräsidium Mannheim / Kurdenmarsch 2019 von Mannheim nach ...

Kurdenmarsch 2019 von Mannheim nach Straßburg - 1. Etappe am 10.02.2019

Mit einer 1,5-stündigen Verspätung begann der diesjährige Kurdenmarsch heute Vormittag gegen 10.30 Uhr mit der Auftaktkundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz in Mannheim. Die zu diesem Zeitpunkt ca. 200 Teilnehmer starteten den Marsch unter dem Motto "Freiheit für alle politischen Gefangenen. Gesundheit für Abdulla Öcalan" dann um 11:05 Uhr in Richtung Straßburg. In insgesamt sieben Tagesetappen wollen die Teilnehmer über Hockenheim, Bruchsal, Karlsruhe, Rastatt und Bühl nach Kehl und von dort über den Rhein bis Straßburg (Frankreich) marschieren. Dort ist am Samstag, den 16.02.2019, eine zentrale Abschlusskundgebung vorgesehen. Die heutige Auftaktetappe verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Infolge des verspäteten Marschbeginns und dem niedrigen Marschtempo wurde das Etappenende des heutigen Tages auf den Bahnhofsvorplatz Schwetzingen vorverlegt, anstatt wie ursprünglich geplant der P1 in Hockenheim. Diese Entscheidung fand in Absprache mit der Versammlungsleitung und Versammlungsbehörde statt, da man aus Gründen der Verkehrssicherheit für die Marschgruppe die Etappe noch bei Tageslicht enden lassen wollte. Nach insgesamt 15 zurückgelegten Kilometern Wegstrecke erreichte die mittlerweile auf ca. 100 Teilnehmer reduzierte Gruppe um 16:45 Uhr das Etappenziel Schwetzingen, wo noch eine 30-minütige Abschlusskundgebung folgte. Die zweite Etappe startet am morgigen Montag früh in Reilingen und verläuft mit einer Gesamtlänge von 22 Kilometern bis nach Bruchsal.

