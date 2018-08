Polizeipräsidium Mannheim / Ladenburg: Zwei Verletzte nach ...

Ladenburg: Zwei Verletzte nach Arbeitsunfall bei Chemiekonzern

Ladenburg - Am Montagmorgen wurden bei einem Arbeitsunfall in einem Chemiekonzern in der Dr. Albert-Reimann-Straße zwei Männer leicht verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache vermischten sich gegen 08:40 Uhr zwei Substanzen, wodurch Wasserstoff freigesetzt wurde. Die Arbeiter im Alter von 25 und 34 Jahren erlitten Reizungen der Augen und Atemwege. Durch die Freiwillige Feuerwehren der Städte Ladenburg, Heddesheim und Ilvesheim, sowie die betriebseigene Werksfeuerwehr konnte der Gefahrstoff neutralisiert werden. Es bestand keine Gefahr für Umwelt oder die umliegende Bevölkerung.

