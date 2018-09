Polizeipräsidium Mannheim / Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw gerät ...

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw gerät aus unbekannten Gründen in Brand

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis - Am vergangenen Dienstagabend kam es in der Bergstraße zu einem Fahrzeugbrand an einem Mercedes.

Gegen 20:40 Uhr war die 29-jährige Fahrerin gerade vom Einkaufen nach Hause zurückgekehrt, als ihr eine leichte Rauchentwicklung am Wagen auffiel. Bei einer anschließenden Prüfung durch den Halter stellten die beiden fest, dass das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen am Unterboden brannte. Daraufhin parkten sie den Pkw ein Stück weiter auf der Straße, um ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude zu verhindern. Die darauffolgenden Löschversuche der Nachbarn blieben erfolglos, sodass die Feuerwehr Leimen anrücken musste, um den Fahrzeugbrand zu löschen.

Im Anschluss wurde der Mercedes abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt. Etwaige Beeinträchtigungen für den Fahrzeugverkehr wurden hierbei beseitigt.

