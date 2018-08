Polizeipräsidium Mannheim / Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: 38-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Lobbach wurde ein 38-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein 84-jähriger Ford-Fahrer war gegen 10.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Reichartshausen unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Haager Straße stieß er mit dem Radler zusammen, ihm entgegenkam. Der 38-Jährige stürzte über die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Ford auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Michael Klump Telefon: 0621 174-1108 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/