Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: 15-Jährige im Unteren ...

Mannheim: 15-Jährige im Unteren Luisenpark sexuell angegangen, Zeugen gesucht!

Mannheim - Am Samstag gegen 03.30 Uhr wartete eine 15-jährige an der Straßenbahnhaltestelle Nationaltheater auf ihre Bahn. Ein bislang unbekannter Mann bot der Jugendlichen an gemeinsam einen Joint zu rauchen, worauf beide in den Unteren Luisenpark gingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Unbekannten gegen den Willen der 15-Jährigen diese sexuell belästigt haben. Die 15-Jährige wehrte sich dagegen, danach flüchtete der Unbekannte. Die Jugendliche fuhr anschließend mit der Straßenbahn nach Hause. In den Folgetagen fasste die 15-Jährige den Entschluss den Vorfall zur Anzeige zu bringen und offenbarte sich am Dienstagabend der Polizei. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

25-30 Jahre alt; 180 cm; kräftige Statur; kurze, dunkelblonde, bzw. hellbraune Haare; blaue Augen; sprach Hochdeutsch; 3-Tage-Bart; trug ein helles T-Shirt und eine helle kurze Hose

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

Die Ermittlungen Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

