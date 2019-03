Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: 3.000 Euro Schaden an Ford ...

Mannheim: 3.000 Euro Schaden an Ford Mondeo Zeugen gesucht

Mannheim - Einen in der Glasstraße in Höhe des Anwesens Nr. 10 abgestellten Ford Mondeo beschädigte ein bislang nicht ermittelter Autofahrer, richtete Sachschaden von 3.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigte parkte seinen Wagen am Sonntag gegen 16 Uhr und musste am nächsten Morgen, gegen 10 Uhr, die Beschädigungen feststellen. Er erstattete Anzeige beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Die Beamten nehmen unter Tel.: 0621/3301-0 sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen entgegen.

