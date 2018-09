Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim/B38a: Kleinbus verunglückt, ...

Mannheim/B38a: Kleinbus verunglückt, vier leicht verletzte Mitfahrer

Mannheim/ B38a - Am Samstag gegen 13 Uhr beförderte ein 54-jähriger Mann sieben Arbeitskollegen in einem Renault-Kleinbus. Er fuhr auf linken Fahrspur der Bundesstraße 38a in Richtung Großkraftwerk. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelleitplanke, wurde nach recht abgewiesen, streifte dort die Leitplanke und wurde ein weiteres Mal in die Mittelleitplanke geschleudert. Hier riss das Vorderrad des Kleinbusses ab, der Bus kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Insgesamt wurden vier Mitfahrer im Alter zwischen 40 und 54 Jahren des Fahrzeugs leicht verletzt und mit Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

